وزير الرى يستعرض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، لمتابعة التنسيق بين معهدي بحوث الهيدروليكا والميكانيكا، وذلك فى إطار الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه خلال العام المالى الجديد، خاصة في ظل التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه، والتى تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاع المياه، ومقترحات للحلول التي تسهم فى حسمها.

إجتماع وزير الرى

كما أكد وزير الرى، على أهمية المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثية للوزارة، إضافة إلى قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، للمساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية سليمة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور سامى سعد، مدير معهد بحوث الهيدروليكا، والدكتور مصطفى أبو زيد، مدير معهد بحوث الميكانيكا، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.