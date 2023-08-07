إزالة حالات تعد وتشغيل الخدمات المختلفة ضمن"حياة كريمة" بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات والقمامة، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، علاوة على تشغيل الخدمات المختلفة، والتى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودخولها الخدمة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على قطعة أرض جارى تخصيصها لإقامة وحدة إسعاف عليها بقرية النزل التابعة لقرية الرديسية بحرى بمساحة 400 م2، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بإزالة لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 200 م2 ، كما تم إزالة لـ 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بقرية سبيل أبو المجد بمساحة 175 م2 ، وسط مشاركة لقسم حماية الأراضى ، والجمعية الزراعية بسبيل مكى وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية ببدء تشغيل نقطة إسعاف العباسية ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، ببدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بقرية بلانة ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" حيث يستوعب الموقف 45 سيارة بتكلفة 4.8 مليون جنيه ويخدم خطوط سير بلانة / دراو، وبلانة / نصر النوبة، وبلانة / كوم أمبو.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنجع ونس بنطاق قرية الشطب بمساحة 200 م2، وتم مصادرة معدات وأدوات البناء.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بتنفيذ أعمال النظافة العامة من خلال رفع 25 طن من المخلفات ونواتج الحفر والتراكمات بمنطقة الخضيرى شمال المدينة بالتعاون مع إدارة الرى والصرف، وتم كذلك إصلاح العطل الفنى بمولد مرشح مياه المدينة بمشاركة الجهود الذاتية، والفنيين بشركة النصر للتعدين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمواقع الخدمية المختلفة.