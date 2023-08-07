الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-8-2023

دواجن
دواجن

يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الدواجن، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض، وتقدم الدستور في  السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأثنين 7 أغسطس 

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 60 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 67 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو اليوم الأثنين 7 أغسطس 

وبلغت اسعار الدواجن الساسو اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل  94 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 107  جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار مرة أخرى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الفراخ.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 5-8-2023

أسعار الدواجن البلدى اليوم الأثنين 7 أغسطس 

بلغت أسعار الدواجن البلدى اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 95 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 110جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن أمهات اليوم الأثنين 7 أغسطس 

أسعار الدواجن أمهات اليوم الأثنين 7 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 55 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 61 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام اليوم الأثنين 7 أغسطس

سجلت  أسعار لحم السمان 70 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 102 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)355 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)80 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )66 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)57 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )59 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو .

سجلت  أسعار لحم بط (مولار)63 جنيها للكيلو .

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 57 جنيها للكيلو .

سجلت أسعارلحم بط (مسكوفي) 102 جنيها للكيلو .

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