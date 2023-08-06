أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن

الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب لذلك تشهد أسعارها حالة من عدم الاستقرار طوال الوقت، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض بحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 6 أغسطس

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 60 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 67 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو اليوم الأحد 6 أغسطس

اسعار الدواجن الساسو اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 94 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 107 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدى اليوم الأحد 6 أغسطس

أسعار الدواجن البلدى اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 95 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 110جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن أمهات اليوم الأحد 6 أغسطس

أسعار الدواجن أمهات اليوم الأحد 6 أغسطس في بورصة الدواجن تسجل 55 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 61 جنيها للكيلو.

أسعار البط والحمام اليوم الأحد 6 أغسطس

بلغ أسعار لحم السمان 70 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بط (بلدي) 102 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم نعام (مشفي)355 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)80 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بياض بني ( أرضي )66 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)57 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )59 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بط (مولار)63 جنيها للكيلو .

بلغ أسعار لحم بط(فرنساوي) 57 جنيها للكيلو .

بلغ أسعارلحم بط (مسكوفي) 102 جنيها للكيلو .

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