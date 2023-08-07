الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة" ببنى سويف يُنفذ مرحلة جديدة من حملة "طرق الأبواب"

طرق الأبواب
طرق الأبواب

نفذ المجلس القومي للمرأة في بنى سويف فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى استهدفت 14 ألفًا و636 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى النويرة والمسيد وبنى ماضى وطنسا وصفط راشين والبرج ودنديل وشريف باشا وبليفيا والكوم الأحمر بمراكز إهناسيا وبنى سويف وببا وناصر، بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

وقالت نرمين محمود إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت أن الحملة يشارك بها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وتأتي المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة»، والتي انطلقت في أول أغسطس الجاري وتستمر على مدار شهرين، وسيتم تنفيذها داخل عدد من قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظات، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

الادخار والإقراض الرقمي القومي للمرأة المشروعات القومية بني سويف بلدى أمانة حملة طرق الأبواب
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

المخرجة علوية زكى .. أولى المغردات فى سرب المخرجات التلفزيونيات

مصاريف جامعتى مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر 2023 لجميع الكليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية