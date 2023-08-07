"قومى المرأة" ببنى سويف يُنفذ مرحلة جديدة من حملة "طرق الأبواب"

نفذ المجلس القومي للمرأة في بنى سويف فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى استهدفت 14 ألفًا و636 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى النويرة والمسيد وبنى ماضى وطنسا وصفط راشين والبرج ودنديل وشريف باشا وبليفيا والكوم الأحمر بمراكز إهناسيا وبنى سويف وببا وناصر، بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

وقالت نرمين محمود إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأوضحت أن الحملة يشارك بها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وتأتي المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة»، والتي انطلقت في أول أغسطس الجاري وتستمر على مدار شهرين، وسيتم تنفيذها داخل عدد من قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظات، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.