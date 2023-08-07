التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة بقنا

صرحت نيابة قنا بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة الألومنيوم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدنية الألومنيوم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.