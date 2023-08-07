الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: انفلات خرطوم أسطوانة غاز وراء حريق أحد الأندية الرياضية بالوراق

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الوراق، أن تسرب غاز نتيجة انفلات خرطوم أسطوانة غاز، أدى لاشتعال الحريق داخل غرفة بأحد الأندية الرياضية بدائرة القسم. 

وكانت كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص واقعة اشتعال حريق داخل أحد الأندية بمنطقة الوراق لكشف ملابسات الحادث، وإعداد تقرير فنى بأسباب الحريق وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، ووجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد اشتعال حريق، داخل نادى بمنطقة الوراق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.

 

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