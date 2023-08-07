الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

مع بدء أول الساعات الصباحية حرص عشاق الكرة المصرية والمحبين على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-8-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح، ومشاهدة جميع المباريات المقامة اليوم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-8-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

ونتابع فيه عدد من المباريات الودية، وذلك بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي قد حظي بالكثير من المتابعة، وخاصة هذا العام.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، حيث سنتابع مباراتين وديتين من ضمن استعدادات الأندية بالموسم الكروي الجديد، حيث سيلتقي بايرن ميونخ بفريق موناكو، أكل يختبر ليفربول لاعبيه، وذلك بمواجهة فريق دارمشتات الصاعد حديثًا للبوندسليجا.

كما سوف نتابع مباريات كأس العالم للسيدات لعام 2023، حيث سيلتقي منتخب نيجيريا بمنتخب إنجلترا، أمل سيتواجه كل من فريق أستراليا والدانمارك وذلك في إطار دور الـ16 من البطولة التي قد لاقت نجاحًا كبيرًا خلال نسختها الحالية.

وفي هذا التقرير تنشر "الدستور" مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

مواقيت مباريات اليوم 

كأس العالم للسيدات في دور الـ16

فريق إنجلترا - نادي نيجيريا في تمام الساعة  10:30 بين منتخبي مصر والسعودية على قناة  beIN Sports 1 HD Premium.

فريق أستراليا - نادي الدانمارك في تمام الساعة  13:30 بين منتخبي مصر والسعودية وذلك على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

حكام مباراة الشباب والوحدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة (تفاصيل)

المباريات الودية التحضيرية بالأندية

بايرن ميونخ - موناكو 18:00 مصر والسعودية Sharjah Sports TV.
ليفربول - دارمشتات 21:00 مصر والسعودية AD Sports 1 HD.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن وجود عقوبات مباراة الأهلي والمصري من ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر، والتي قد أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بتأهل الأهلي لمباراة نصف النهائي.

واتخذت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك تحت إشراف عامر حسين بصفته عضو مجلس إدارة الاتحاد، ووجود عددا من القرارات عقب مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر.

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