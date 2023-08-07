الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة ممارسة مواطن البلطجة وبيع المخدرات فى الفيوم

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم حدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين")، وتبين قيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدمًا السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.

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