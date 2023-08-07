الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترشيدا للكهرباء.. إغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع وواجهات المحلات بكفر الشيخ

واجهات المحلات بكفر
واجهات المحلات بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية  والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج،  فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تابع جولات رؤساء المدن لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، كما تابع كافة رؤساء المدن، بترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الاضاءة بالشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

ومؤخرًا، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن يوم الأحد في كل أسبوع طيلة شهر أغسطس سيكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، والمديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة، ويستثنى من ذلك العاملون المكلفون بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى، ومديرى الإدارات من شاغلى الوظائف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "كما يستثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة، والعاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".

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