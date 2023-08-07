صبرة القاسمى لـ"الشاهد": الإخوان جماعة خبيثة متعددة الأوجه

قال المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن الجماعة الأخطر هي المحركة للعنف وليس الفاعلة للعنف، فالأخطر ليس الشخص العنيف ولكن المحرك للعنف.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "لأن الدولة تستطيع مجابهة العنف بعنفت ولكن محرك العنف ومن يعمل بالخفاء، تحية وتقدير للشعب المصري الذي وعى التجربة مبكرًا".

وتابع: "الإخوان جماعة خبيثة ومتعددة الأوجه وعندما لفظفهم الشعب لمصري لفظ المحرك للعنف، فالشعب المصري وعى وفهم التجربة وأصبح هناك وعي بمدى كذبهم وزيفهم".

وواصل: "هناك استفتاء في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى على نجاح الدولة والشعب المصري في اختيارهم، حيث خرج الملايين وكانوا يستطيعون أن يعبروا عن رفضهم للنظام، ولكن الناس فهمت من الظالم في الحكاية ومن المحرض ومن الذي يبث الشائعات".

وأوضح أنهم يحاولون إثارة الفتن من خلال الشائعات وإثارة البلبلة في موضوعات عدة أبرزها الخطبة الموحدة والتي يعلنوا رفضها وهم في الدولة الإقليمية يتبعون الخطبة الموحدة.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.