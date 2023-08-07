الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاسمى" لـ"الشاهد": الإخوان سجدوا لله شكرا بعد اغتيال فرج فودة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وصبرة القاسمي

قال المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إنه بعد اغتيال فرج فودة، الإخوان أعلنوا رفضهم للعنف، ولكنهم سجدوا سجدة شكر داخل السجن.

وأضاف “القاسمي”، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "الإخوان فرحوا لاغتيال فرج فودة  والمدان في قتله صفوت عبدالغني وعاصم عبدالماجد".

وتابع: "صفوت عبد الغني خائن لعهود الجماعة وللدولة ولكل العهود التي اتفقوا عليها، لأنه وافق وأيد بل من الذين سعوا لمبادرة وقف العنف، بل للذين سعوا للذهاب لمجموعة من السجون لإقناع من هناك بمبادرة نبذ العنف ولكنه سرعان ماانقلب على تلك العهود والمبادرة".

وأكد القاسمي أنه "يرى أن التقارب الذي كان بين طارق الزمر وصفوت عبدالغني، وغيرهما كان تقارب مصالح والدين بعيد عن مشاركتهما لبعض، والدين برئ تماما من أفعالهم، فما كان بينهم لعبة سياسة قذرة، فالدين لا يحرض المصري ضد المصري والمسلم ضد المسلم".

القاسمي الشاهد برنامج الشاهد الباز فرج فودة
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