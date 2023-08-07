سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

مع بداية اليوم استقر سعر الريال السعودي، مقابل سعر الجنيه المصري، ببداية صباح اليوم، ويكثر التساؤل عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، طبقًا لآخر تحديث وارد من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك

وننشر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الإثنين في البنوك

وشهد سعر الجنيه المصري اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، ببداية تعاملات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، طبقً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني بالبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، وذلك بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.00 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.24 جنيه للشراء، و35.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.21 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.12 جنيه للشراء، و20.21 جنيه للبيع.