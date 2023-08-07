"الوثائقية".. كاتب صحفى: أسامة أنور عكاشة هو مبتكر الأدب التلفزيونى

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

وذكر الفيلم أن في حواراته المترعة بالصدق والجمال وشخصياته المحكمة في بنائها الدرامي وقف أسامة أنور عكاشة في مساحة بينية بين الروائي الحصيف وكاتب الدراما الماهر حتى صاغ بعبقريته الفنية ما سيعرف بالأدب التلفزيوني.

وقال الكاتب الصحفي سيد محمود، إن أسامة أنورعكاشة، هو مبتكر الأدب التلفزيوني وحتى عندما عبدالقادر قطب، هذا المصطح تم تعميمه وظل موجود حتى في الخطاب النقدي الذي تبنته الجامعة وبعد ذلك الصحافة.

“عكاشة” سجل نجاحًا ساحقًا على المستويين النخبة والجماهيري

وأضاف حمدي عبدالرحيم، ناقد أدبي، أنه من القلائل الذين سجلوا النجاح الساحق على المستويين النخبة والجماهيري، فكل ما كتبه أسامة أنور عكاشة كتبه من داخله هو وعاشر كل الأماكن والأزمنة وكل الشخصيات التي كتب عنها ولذا جاءت كتاباته مشحونة بمداد من الصدق.