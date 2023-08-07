الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاسمى لـ"الشاهد": الإخوان لا يمانعون من الزج بالفتيات فى المواجهات الأمنية لإدعاء المظلومية

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

أكد المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان لايمانعون من الزج بالفتيات في المواجهات الأمنية لإدعاء المظلومية.

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامية الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد،:" مفيش في عندهم مشكلة أنهم يزجوا بالبنات في الأحداث، وهذه خسه وندالة في وضع فتيات في مقدمة الأحداث، وكل قيادات رابعة كانت على علم بموعد فض اعتصام رابعة العدوية وفتحت الدولة المصرية عدد من المعابر لخروجهم، ومع ذلك أصروا أن يتركوا الشباب أن يحمل الأسلحة ويتعامل مع الأحداث فيلقي البعض الحبس ويعتقل الأخر".

 

وأضاف أن الدولة لم تعتدِ على النساء والجماعة الإرهابية هي من أقحمت المرأة في الصراع، متابعاً: "لو رأينا حجم الأحكام بالسجن والإعدام التي صدرت بشأن قيادات وأبناء جماعة الإخوان، لرفعنا القبة للقضاء المصري لأنه قضاء عادل، ولم يعاملهم بنفس نظرتهم للمجتمع المصري لأنه يحقدون علي المجتمع ويريدون الإنتقام من المصريين ويريدوا أن يعاقبو الشعب المصري علي 30 يونيو".

 

وتابع: "الأحكام مبررة قانونياً ولم يصدر حكمه ضد برئ، ولو واكبنا نفس الإحصائيات لأحداث العنف التي جرت لوجدنا مئات الشهداء والقنابل والحرائق وحالات الإعتداء علي المواطن ودور العبادة سواء مسجد أو كنيسة".

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