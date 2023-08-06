صبرة القاسمي يكشف بالدليل: وجدي غنيم كان يحرض على اغتيال مبارك

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان منذ النشأة وهي تحرض ضد كافة الأنظمة، حتى الأنظمة التي تأويها حاليا ليست في منأى مستقبلا عن عنف الجماعة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يدعون كذبا أنهم بعيدين عن العنف.

وتابع: "في نهاية الثمانينات جضرت مع وجدي غنيم في مسجد الهدى، وأنا اطلق عليه الشيخ البهلوان فهو ساحر في الكلمات، ووقتها أحد الشباب سأله وكان اسمع صلاح محمد إبراهيم عبد الجواد، وقال إن حسني مبارك يحكم بغير ما أنزل الله ويعذب المسلمين في السجون فهل يجوز قتله، فرد وجدي غنيم بأسلوبه الساخر مين قالك متعملش حاجة ضده؟".

وأردف: "الجملة خرجت بطريقة ساخرة ولكنها في عقيدة الشاب هي فتوى باغتيال مبارك والعمل ضد أجهزة الدولة"، منوها أن وجدي غنيم بعد 30 يونيو وعزل مرسي لو نظرنا لتصريحاته سنجدها كلها ضد أجهزة الدولة.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.