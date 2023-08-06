التوصيلة الأخيرة.. تفاصيل مقتل "فؤاد" لسرقة مركبته بالوراق

يخرج يوميًا من منزله القاطن بمنطقة الوراق، باحثًا عن قوت يومه لجلب علاج والدته المصابة بالسرطان.

فؤاد سلامة شاب في العقد الثاني من العمر، يستقل دراجته النارية "توك توك" لتوصيل زبائنه للمكان المراد، لكن لم يستمر ذلك الحال كثيرًا، ليقرر 3 أشخاص أن ينهون حياته طمعًا في مصدر زرقة الوحيد.

خنق وضرب حتى الموت لسرقة "التوك توك"

أثناء مرور فؤاد في إحدى شوارع المنطقة استوقفه 3 أشخاص طلبين منه توصيلة لمكان قريب، وعندما قام بتوصيلهم للمكان المراد طالبوا منه أن يدخل معهم لأخذ صندوق خشبي ونقله لمكان أخر وسوف يعطوه المال المطلوب وعندما دخل انهالوا عليه بالضرب المبرح ومن ثم قاموا بخنقه وطعنه في أماكن متفرقة في جسده، ليسقط بعدها جثة هامدة غارقًا في دمائه وفر المتهمين هاربين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي ومعهم متعلقات المجني عليه و"التوك توك" الخاص به، وفقًا لما ذكرته والده المجني عليه في حديثها لـ"الدستور".

الجار أكتشف الجريمة وأبلغ رجال الأمن

وقالت إن أحد الجيران اكتشف الجريمة وقام بإبلاغ رجال الشرطة وعندما قاموا بتفريغ الكاميرات وصلوا للمتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة وذكرت أن نجلها كان يعمل طوال اليوم ليوفر لها مصروفات علاجها، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما حرموها من نجلها وقتلوا بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالوراق شمال الجيزة، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات تبين مقتل سائق "التوك توك" يدعى فؤاد سلامة على يد 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية ومقيمين منطقة الجيزة.

بإعداد الكمائن، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واعترف أحدهم بأنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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