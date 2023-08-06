الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة إشغالات شوارع كوم حمادة بالبحيرة (صور)

جريدة الدستور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بقيادة اللواء محسن الجندي حملة إشغالات موسعة لليوم وبرفقته قوة من مركز الشرطة؛ للمساهمة في انتظام حركة المرور وإزالة المرافق وضبط المركبات بجميع أنحاء شوارع كوم حمادة.

تم خلال الحمله إزالة جميع أوجه الاشغالات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، إضافة الي ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وتم مراجعة رخص المحلات وكذلك أعمال النظافة بشوارع المدينة. 

فيما أكد اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة استمرار شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الاشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على المارة، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه هذه الاشغالات من اختناقات مرورية وذلك لإعادة الانضباط إلي الشارع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة الدلنجات أنه تم التوجيه بتكليف بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة وهيئة السكة الحديد، لغلق المعابر العشوائية علي خط البضاعة القادم من الإسكندرية، مرورا بقرية مؤسسة البستان حيث تم غلق  المعابر العشوائية في قرية مؤسسة البستان؛ حفاظًا على أرواح المواطنين لما تمثله تلك المعابر من خطورة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات كما تم التشديد على الأهالي بعدم فتح هذه المعابر مرة أخرى؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمسألة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بجميع أنحاء مدن وقرى المركز.

أعمال النظافة اختناقات مرورية الخدمات المقدمة للمواطن البحيرة القانوني السيولة المرورية المخالف
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