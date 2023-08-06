الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة وفعاليات رياضية في القرى الأكثر احتياجًا بالدقهلية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استمرت فعاليات المراكز الرياضية، الأحد، بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ملعب مركز شباب كفر الترعة الجديد، ومركز شباب رأس الخليج التابع لإدارة شباب شربين، وذلك فى العاب كرة القدم والكرة الطائرة لجميع الاعمار والكاراتية للنشء.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية _ الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرية الشباب والرياضة" الإدارة العامة للرياضة" خلال الفترة من 2023/05/15 حتى 2023/08/15، أيام التدريب الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع من الساعه 4 مساءا حتي الساعة 6 مساءً.

يأتى تنفيذ فعاليات المراكز الرياضية بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعده الشعبيه بالوزارة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور براهيم زكريا  منسق المشروع بالوزارة، ومتابعة محمد الضبع الأخصائي بالإدارة العامة للرياضة، والسيد البدوي، مدير ادارة شباب شربين وحامد العشرى رئيس قسم الرياضة بشربين.

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بدأ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120 لمجابهة الأزمات والكوارث من داخل القاعة الكبري بديوان المحافظة والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 6 - 8 اغسطس الجاري وقاموا بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة في الدفاع عن أرض الوطن ، وتفقدوا اصطفاف المعدات والمركبات من داخل أرض الاصطفاف بشارع الجيش ومعسكر الايواء العاجل بنادي طلخا الرياضي وفصول محو الأمية بمدرسة احمد زويل.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والوفد المرافق لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة والعميد وائل ابوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربيه بالدقهلية واللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهلية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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المراكز الرياضية القرى المبادرة مركز شباب كفر الترعه الجديد
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