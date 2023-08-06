الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بالمكتب الفني لمناقشة أنشطة التنمية البشرية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع المكتب الفني؛ لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي سيتم تنفيذها داخل مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية القوى العاملة، مديرية الصحة، مديرية الطب البيطري، الهيئة العامة لتعليم الكبار

كما تابع محافظ الغربية خطة فعاليات المحافظة لدعم العاملين بقطاع الأعمال وأسرهم والتي تم بدأها الأسبوع الماضي بالشركة المالية بكفر الزيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

وأشار المحافظالي أن أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة وداعمة لجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

محافظ الغربية يجتمع بالمكتب الفني لمناقشة أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي الهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية الشاملة التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة الفعاليات والأنشطة المجلس القومي للمرأة شباب والرياضة
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