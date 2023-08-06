"الدواء" تحذر من انتشار الميكروبات نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية، لافتة إلى أنه ممكن يسبب خلل كبير للمريض حيث إن نتائجه سيئة.​​

ونصحت بضرورة استشارة الطبيب المعالج لتحديد نوع المضادات الحيوية الأفضل ليك، واستشارة الصيدلي للاستخدام الأمثل للدواء. ​​

وفى سياق متصل قالت هيئة الدواء المصرية إن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس؛ بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.



وتابعت: إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال؛ فإن الفيروس هو السبب المحتمل، ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية"، مؤكدة أنه تستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية.



ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال المضاد الحيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها، مع الالتزام بفترة العلاج كاملة، حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

