حسام الغمرى يفضح الإخوان ويؤكد صدق شهادة فؤاد علام فى "الشاهد"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الإعلامي حسام الغمري حدث له إفاقة إنسانية بعد أن عمل في قناة الشرق الإخوانية، وعمل سلسلة حلقات يفضح جماعة الإخوان على الأرض من واقع تعامله معهم.

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الغمري، كتب شهادة عن اللواء فؤاد علام، بعد حلقته في برنامج "الشاهد"، وأكد مصداقية كل ما قاله، ودعا شباب الإخوان للاستماع إليه، لأنه يفضح أكاذيب الإخوان.

وكتب الغمري، عبر تويتر: "يجب أن أعترف أنه من ضمن المصادر التي اعتمدت عليها منذ عام 2018 لمراجعة فكر وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين فيديوهات سيادة اللواء فؤاد علام الموجودة على اليوتيوب، ومن خبرتي الطويلة في الأداء العلني أستطيع تأكيد أن الرجل يتكلم بصدق ولا يفتعل روايات وقصص وقد بلغ من العمر ما بلغ". وأضاف "الإخوان وأنا كتب بلغة وقورة ابتعدت عن أي مبالغات أو أي محاولات للشيطنة، وبصفة عامة يجب الاستماع إلى جميع الأطراف لتتمكن من تكوين رؤيتك الخاصة وقد أختلف مع مسلسل الاختيار3 درامياً، ولكن التسريبات التي بثت في نهايته حملت إضاءات مهمة تفيد أي باحث، ولقد ذهبت في البحث بعيداً لدرجة أني استمعت لأطراف من العراق والجزائر وتونس والمغرب والسودان".

وأردف: "تجربة تونس تحديدًا جعلتني على قناعة تامة بأنه لا يمكن توقع استقرار الديمقراطية في بلادنا مع استمرار هذا الفكر وقدرته على الحشد وعلى مد أذرعه إلى الخارج، والغريب أن الإخوان حين يتعرضون للفشل المعتاد يتوجهون باللوم على الجميع، حتى لوم بعض الأفراد المنتمين إلى التنظيم ولكنهم لا يجرأون على توجيه النقد لفكرة البنا وقطب، وكأنها أنزلت من السماء، والحقيقة التي أستطيع تأكيدها أن هذه الفكرة ولدت وهي تحمل ميكانزمات الفشل التلقائي ومهما تكاثرت البكائيات والمظلومية لا أتوقع أن تحقق أي نجاح بل على العكس ستضيع أعمار المزيد من أبنائنا داخل المعتقلات بسبب هذا السراب".