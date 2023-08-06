لا يفوتك هذا المساء| اكتب رسالة شكر للسيسي ترند "تويتر".. وخطأ يهدد انتخابات الإسماعيلي

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مصدر أمنى ينفى حدوث اشتباكات بين الشرطة ومواطنين في إحدى المحافظات

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق؛ لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4468131

هل سيتدخل الجيش اللبناني لحسم الملفات التي تهدد بيروت؟

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إنه طرأ العديد من المستجدات على الساحة اللبنانية، من شأنها تزيد من توترات البلاد.

وأضاف الرز في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يواجه لبنان الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بين حركة فتح وكل من تنظيمي.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4468056

حمادة المصري يكشف خطأ كارثيًا يهدد ببطلان انتخابات الإسماعيلي

حذر محمد صالح نجم الإسماعيلي والأهلي السابق الشهير بحمادة المصري، القائمين على الرياضة فى مصر الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومديرية الرياضة في الإسماعيلية، من بطلان انتخابات النادي الإسماعيلي المقبلة.

وفجر المصري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحاته الإعلامية الليلة بتأكيده أن هناك خطأ كبير في الإجراءات مخالف للائحة حيث. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4468146

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

قال اقتصاديون إن سعى مصر للانضمام إلى تجمع «بريكس» يساعد فى تحقيق الأهداف التنموية، ويمكّن الدولة من إجراء التعاملات التجارية بعيدًا عن الدولار، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وانضمت مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»، وهى خطوة تمثل تمهيدًا للانضمام إلى التجمع الذي يضم فى عضويته: البرازيل وروسيا والهند والصين... لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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دعمًا للرئيس.. اكتب رسالة شكر للسيسي هاشتاج يتصدَّر ترند "تويتر"

تصدَّر هاشتاج "اكتب رسالة شكر للسيسي"، ترند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال الساعات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، وسط تفاعل كبير من المغردون الذين وجهوا رسائل شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرضوا الإنجازات التي استطاعت الدولة المصرية تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الباز يستعرض رسائل المواطنين للرئيس عبر هاشتاج "اكتب رسالة شكر للسيسي"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هاشتاج على تويتر بعنوان "اكتب رسالة شكر للسيسي".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المصريين يعرفون ما بذله الرئيس السيسي من أجلهم، منوها أنه كان على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ البلد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4468169