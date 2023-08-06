الباز يستعرض رسائل المواطنين للرئيس عبر هاشتاج "اكتب رسالة شكر للسيسى"

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هاشتاج على تويتر بعنوان "اكتب رسالة شكر للسيسي".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المصريين يعرفون ما بذله الرئيس السيسي من أجلهم، منوها بأنه كان على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ البلد.

ومن الرسائل التي استعرضها "الباز"، أحد المواطنين كتب "شكرا للي حول أرض الألغام إلى أرض الأحلام، قبلة السياحة في السنين المقبلة"، وآخر قال "الرئيس يقاوم قوى الشر التي تحاول زعزعة الاستقرار الداخلي بنشر الأكاذيب"، وأضاف آخر "هفضل طول عمري اشكرك وأدعيلك على يوم 3 يوليو يوم تحرير مصر من الإخوان"، وواصل لآخر "بيزرع الصحرا وبيرجع تاريخ البلد ونهضتها وبيحميها بجيشها وبيصلح إهمال سنين"، وتابع مواطن آخر "شكرا على وجودك معنا وعلى إنسانيتك والامن والامان".

ولفت محمد الباز إلى أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وناقش معهم آخر المستجدات بشأن الأوضاع الاقتصادية، وطالب بضرورة مواصلة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأزمة على المواطنين.

وأوضح أن هناك فجوة بين السياسات التي يضعها الرئيس وبين أداء الحكومة ومستوى التنفيذ.