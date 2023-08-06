دعمًا للرئيس.. اكتب رسالة شكر للسيسي هاشتاج يتصدَّر ترند "تويتر"

تصدَّر هاشتاج "اكتب رسالة شكر للسيسي"، ترند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال الساعات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة، وسط تفاعل كبير من المغردون الذين وجهوا رسائل شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرضوا الإنجازات التي استطاعت الدولة المصرية تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتضمنت تغريدات المواطنين عبر الهاشتاج استعراض لمشروعات عديدة نفّذتها الدولة، بجانب التحوّل السريع في إعمار وبناء المُدن المهجورة والمشاريع الضخمة، بخلاف رسائل مصورة حرص البعض على توجيهها للتعبير عن حبهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء هاشتاج "أكتب كلمة شكر للسيسي"، ضمن قائمة الأعلى تداولاً على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تعبيرًا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التى تم تحقيقها على أرض مصر، ولمسها المواطن في الشارع المصري، وتنوّعت تعليقات المتابعين، إذ قال أحدهم: “هفضل طول عمري أشكرك وادعيلك على اليوم ده، 3 يوليو يوم تحرير مصر من الإخوان.. تحيا مصر ويحيا السيسي البطل النزيه المخلص وجيشها العظيم وشعبها الفاهم الواعي”.

وقال آخر عبر تدوينة على موقع "تويتر": “شكرًا للي حول أرض الألغام إلى أرض الأحلام، قبله السياحة في السنين القادمة”.

وأضاف آخر قائلاً: “انت كنت مستلمها خرابة، ألف شكر ولك جميل في رقبة كل مصري ومصرية لأنك عبرت بينا لبر الأمان، وعمرت ف كل شبر في أرض مصر”.

وقال آخر: “شعب مصري الوطني الحر الشريف يعلم أن وجودك إراده الله.. جئت فى وقت عصيب، مصر كانت على شفا حرب أهليه وجودك كشف عدونا على حقيقته فهو جاهل وعميل بل انكشف كل أعداء مصر في الخارج أيضًا”.

وتابع عبر منشوره: “تطور وتنميه لم تشهدها مصر طوال تاريخها.. أنا مش خايف على مصر طول ما أنت رئيسها”.