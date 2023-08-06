الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمادة المصرى يكشف خطأ كارثيًا يهدد ببطلان انتخابات الإسماعيلى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذر محمد صالح نجم الإسماعيلي والأهلي السابق الشهير بحمادة المصري، القائمين على الرياضة فى مصر الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومديرية الرياضة فى الإسماعيلية، من بطلان انتخابات نادي الإسماعيلي المقبلة.

وفجر المصري مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحاته الإعلامية الليلة بتأكيده أن هناك خطأ كبيرًا فى الإجراءات مخالفًا للائحة حيث تمت دعوة الجمعية العمومية بنادي الإسماعيلي لانتخاب مجلس جديد يقود النادي البرتقالي لأربع سنوات قادمة وهو ما يخالف اللائحة لأن المفروض أن تكون الانتخابات المقبلة تكميلية لإكمال مدة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق برئاسة المهندس يحيى الكومي، الذى لم يكمل دورته الانتخابية.

وناشد حمادة المصري عضو مجلس اللجنة الأوليمبية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الرياضة بالإسماعيلية، بضرورة التدخل حتى لا يدخل الإسماعيلي فى أزمة جديدة بسبب الانتخابات المقبلة التى ستكون باطلة.

وأكد مهاجم الإسماعيلي والأهلي والمقاولون العرب السابق أن مشكلة الإسماعيلي الأبدية فى إدارة فريق كرة القدم، مشيرًا إلى أن كل مجلس إدارة يتولى مهمة النادي يتعاقد مع لاعبين بالملايين ويصل الأمر لإبرام عشر صفقات كل سنة وهو ما يؤدى إلى هدم استقرار فريق الدراويش. 

كما أكد المصري أنه لا يوجد استقرار داخل الإسماعيلي، مطالبًا بضرورة التعلم من إدارة الأهلي المستقرة.

حمادة المصري الاسماعيلى مشكلة الإسماعيلي ورسالة إلى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة
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