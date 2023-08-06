الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ النسخة الثانية من تدريب المحليات

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أطلق نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النسخة الثانية من تدريب المحليات، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في محافظة الإسكندرية بتدريب مكثف لمدة 3 أيام متواصلة، والذي استمر في نسخته الأولى على مدار عام.

وتضمن التدريب عدداً من المواضيع المهمة، وأشاد عميد كلية السياسة والاقتصاد الدكتور أحمد وهبان، بتجربة التنسيقية فى تأهيل وتمكين الشباب، وقال: إنها تجربة طالما حلمنا بها في الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أهمية المحليات والاستعداد لها.

افتتح التدريب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحاضرة عن "الإطار التشريعي والمؤسسي للمحليات".

وفي اليوم الثاني، قدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة حول "الحملات الانتخابية والوعي بالمشاركة الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث بمحاضرة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور".

وكان قد أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشكل مسبق عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، وتلى ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

نادي المدربين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تدريب المحليات محافظة الاسكندرية النائب عمرو درويش الحملات الانتخابية
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