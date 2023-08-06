مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة طورت البنية الأساسية خلال فترة قصيرة

عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير محطات رفع وتطهير وتنقية مياه الشرب، استجابة لمطالب الأهالي، وفى إطار تحسين معيشة المواطنين، إلى جانب ذلك، بدأت «حياة كريمة» في توفير “فلاتر” لتنقية المياه في عدد من منازل الأهالي بالقرى النائية.

المبادرة وفرت “فلتر” تنقية بشكل مجاني

"ناصرة مجدي" تبلغ من العمر 50 عامًا، تقطن في قرية كفر سنباط التابعة لمحافظة الغربية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب مرض الفشل الكلوي، والذي أصيب به الكثير من سكان القرية بسبب تلوث مياه الشرب، الأمر الذي جعل الجميع يتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة، وأن يتوفر مياه نظيفة صالحة للاستخدام، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وحققت حلم السكان بتوفير مياه نظيفة.

وقالت "ناصرة" لـ"الدستور" إنها تعانى قصورًا في وظائف الكلى منذ 10 سنوات، وأخبرها الطبيب المعالج بأن السبب وراء إصابتها هو شرب المياه الملوثة، حيث أن أغلب الأهالي في القرية مصابون بأمراض الكلى، لدرجة أن هناك أطفالًا يعانون من الفشل الكلوي الكامل، وانهارت حياتهم بسبب هذا المرض اللعين، وذكرت أن المبادرة الرئاسية بدأت عملها داخل القرية، من خلال فرق الرصد الميداني، التي تعمل على رصد المشكلات والأزمات التي يعانى منها الأهالي، حيث أن فرق الرصد زارتهم وقدمت لهم كميات كبيرة من المواد الغذائية، وأخبرتهم بأن كل المشكلات التي يعانون منها ستحل خلال الفترة المقبلة، بحيث تعالج الأزمات تباعًا أولًا بأول وفق درجة تأثيرها على المواطنين.

وأضافت أنه خلال فترة قصيرة تم تطوير البنية الأساسية، إذ أعادت المبادرة هيكلة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب،حيث كان أقصى طموح السكان منع اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، والمبادرة قدمت لنا خدمات تفوق ما حلمنا به.

وأوضحت أنها فوجئت بمجموعة من الشباب يطرقون بابها ومعهم “فلتر” لتنقية مياه الشرب، وعمال مختصين في تركيب الوصلات الخاصة به، حيث أن كل منازل المستحقين في القرية ستحصل على “فلاتر” لتنقية مياه الشرب، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده العظيم في تدشين المبادرة، التي تستهدف تغيير حياة المواطنين، وتأمين مستقبل شريحتي الأطفال والشباب، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الأهالي.