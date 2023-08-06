التعليم العالى: المرحلة الأولى من التنسيق تسير بانتظام ولا توجد مشاكل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الاستعداد للتنسيق مهمة رئيسية بدأت مبكرًا بفريق عمل مميز اكتسب خبرة على مدار السنوات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم تقديم حملة توعية على مدار الأسبوعين الماضيين بفيديوهات توعوية واسترشادية، وتحليل الأخطاء التي كانت منتشرة خلال السنوات الماضية.

مكتب التنسيق أداة لتوزيع الطلاب وفقًا لمجموعهم

وتابع، أن مكتب التنسيق أداة لتوزيع الطلاب وفقًا لمجموعهم دون أي تدخل بشري ويحقق المعادلة لمدى تفوق الطالب، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب اختيار التخصصات العلمية التي تتوافق مع إمكاناتهم، فلدينا طلاب يلتحقون بكليات طب وهندسة ويتعثرون نتيجة أنه لم يكن هذا اختيارهم من الأساس، فالقمة الأساسية أن يختار الطالب الكلية التي يفضلها، حتى يتحول من التنقيب عن المعلومات لطالب مبدع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق تسير بانتظام ونتيجة حملة التوعية تمكنا من اجتياز فترة اختبار القدرات دون أى مشاكل، كما أنه لا توجد مشاكل في التنسيق الإلكتروني.