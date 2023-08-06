الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي يصل الأردن على رأس وفد وزارى لترؤس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مطار عمان، في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تَعقدُ اجتماعاتها، غدًا الإثنين، بالعاصمة الأردنية عمان. 

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على انتظام دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، برئاسة رئيسي الوزراء، كآلية فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع، غدًا، على عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم فى مجالات مختلفة تتضمن الصحة والتدريب المهنى والتخطيط والإعلام والتأمينات والشئون الاجتماعية. 
 

اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين اجتماعات اللجنة العليا المشتركة احمد سمير وزير التجارة والصناعة الأردنية المشتركة البلدين الشقيقين البترول والثروة المعدنية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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