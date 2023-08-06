موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالوزارات والهيئات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف مرتبات الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي، وأحيانًا يتم تبكير صرف مرتبات الموظفين في بعض المناسبات والأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن موعد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس حيث يتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس ويستمر حتى 30 أغسطس 2023، على أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.

ويتم صرف مرتبات الموظفين بالزيادات التي تم إقرارها في أبريل الماضي بدلًا من يوليو ، حيث نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ليكون الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه.

جدول صرف مرتبات الموظفين بالوزارات والهيئات

تقسم وزارة المالية صرف مرتبات الموظفين على ثلاثة أيام حتى لا يحدث تكدس أمام ماكينات صرفها، ويتم تقسيم الهيئات والوزارات إلى 33 جهة في كل يوم.

ويبدأ صرف المرتبات بالعاملين في وزارات “الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة”.

ثم وزارات “الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل”.

ثم العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.