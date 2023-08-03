مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بوزارة التعليم

مع بدء شهر أغسطس شغل أذهان الموظفين في مؤسسات وهيئات الدولة معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للعاملين بوزارة التعليم عبر جوجل، وأعلنت وزارة المالية في مصر عن مواعيد الصرف لمرتبات شهر أغسطس 2023 لعدد 66 وزارة وهيئة حكومية، ويكون ذلك بالتزامن مع البدء في صرف معاشات شهر أغسطس لكافة المستحقين في الدولة أمس الأربعاء 1 أغسطس 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للعاملين بوزارة التعليم

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للموظفين في جميع المؤسسات.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

قررت وزارة المالية بمصر صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 لكافة الموظفين في الدولة في يوم 24 أغسطس 2023، وسيستمر صرف المرتبات إلى يوم 30 من أغسطس 2023 في الشهر الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ووضعت وزارة المالية بمصر جدول صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويكون هو كالآتي: