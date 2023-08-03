مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بوزارة التعليم
مع بدء شهر أغسطس شغل أذهان الموظفين في مؤسسات وهيئات الدولة معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للعاملين بوزارة التعليم عبر جوجل، وأعلنت وزارة المالية في مصر عن مواعيد الصرف لمرتبات شهر أغسطس 2023 لعدد 66 وزارة وهيئة حكومية، ويكون ذلك بالتزامن مع البدء في صرف معاشات شهر أغسطس لكافة المستحقين في الدولة أمس الأربعاء 1 أغسطس 2023.
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للعاملين بوزارة التعليم
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٣ للموظفين في جميع المؤسسات.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
قررت وزارة المالية بمصر صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 لكافة الموظفين في الدولة في يوم 24 أغسطس 2023، وسيستمر صرف المرتبات إلى يوم 30 من أغسطس 2023 في الشهر الجاري.
جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023
ووضعت وزارة المالية بمصر جدول صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويكون هو كالآتي:
- صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 في يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 في أول أيام صرف المرتبات لكافة العاملين في الدولة في الوزارات والمديريات الآتية: «وزارة الثقافة، شؤون مجلس النواب، وزارة الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، وزارة القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، وزارة الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التموين، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة»، «الإسكان والمرافق، ومديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، ومديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».
- صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 في يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 في ثاني أيام صرف المرتبات لكافة العاملين في الدولة في الهيئات الحكومية المستقلة وهي كالآتي « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
- صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 في يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى 30 من أغسطس 2023 لكافة العاملين، الذين قد تخلفوا عن صرف المرتبات في الأيام، والتي قد تم تحديدها من خلال وزارة المالية.