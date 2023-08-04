الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بشركات البترول

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بشركات البترول، من المواضيع  التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بوزارة التعليم

“الدستور”تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالي.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لموظفي البترول 

تواردت أنباء تفيد أن  وزارة المالية  تعتزم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالبترول وهو بداية من 23 أغسطس 2023  لجميع العاملين بشركات البترول وكذلك لجميع للعاملين في الحكومة والوزارات والمصالح والهيئات الحكومية.

 

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة

 

وكذلك أفادت العديد من المصادر المهتمة  بالأمور المالية للدولة أن وزارة المالية تعتزم بداية من 23 أغسطس الحالى 2023 صرف مرتبات أغسطس في عدد من الهيئات والوزارات والمصالح التابعة للدولة ومن ضمنها شركات البترول ثم يلي ذلك تباعا صرف المرتبات لعدد آخر من الوزرات والمصالح والهيئات الحكومية حتى نهاية أغسطس 2023.

 

مواعيد صرف المرتبات عن شهر أغسطس 2023

جدول المصالح الحكومية التي تصرف المرتبات لشهر أغسطس يوم 23 أغسطس الحالى 2023

 

يتم صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر أغسطس 2023 ، بداية من يوم  23 أغسطس  2023، في وزارات:

الآثار- السياحة – البترول – التموين- الإسكان- الثقافة- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الصحة- الاتصالات- التضامن الاجتماعي- الأوقاف- البيئة- النقل- القوى العاملة- الطيران المدني- الإنتاج الحربي- التجارة والصناعة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام.

 

صرف المرتبات في مديريات الخدمات بالمحافظات يوم 24 أغسطس 2023:

 

مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية.

 

المصالح الحكومية تبدأ من يوم 25 أغسطس 2023 

وأشارت الأنباء المتواردة إلى أن صرف مرتبات أغسطس لعدة  مصالح حكومية يكون يوم 25 من الشهر الحالى وهم كالتالي (مجلس النواب- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الجهاز المركزي للمحاسبات).

 

الوزرات 

وأفادت الأنباء إلى أن صرف مرتبات أغسطس بداية من يوم 24 لعدة وزارات ومنهم: التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الزراعة واستصلاح الأراضي- الكهرباء- الموارد المائية والري- التخطيط – الخارجية – التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الشباب والرياضة- المالية- الاستثمار والتعاون الدولي.

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مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بشركات البترول وزارة المالية تعتزم بداية من 23 أغسطس الحالى 2023 صرف مرتبات أغسطس جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة صرف المرتبات في مديريات الخدمات بالمحافظات يوم 24 أغسطس 2023 المصالح الحكومية تبدأ من يوم 25 أغسطس 2023 مرتبات شهر اغسطس

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