الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كروم لـ"الشاهد": كل قيادات الجماعة بالخارج رفضت مبادرة وقف العنف

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن كل قيادات الجماعة بالخارج رفضت مبادرة وقف العنف، في بدايتها.

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمر عبدالرحمن، وكان مسجونًا في أمريكا، كان من ضمن الناس الذين أنكروها في البداية وبعد وقت قصير قال إنه تارك الأمر للجماعة بالداخل لأنها أدرى بالأمر، وبعدها أيد المبادرة. 

وأضاف أنه تم التواصل مع قيادات الخارج لتوصيل الصورة الصحيحة عن المبادرة وفي نهاية 1999 اقتنعت قيادات الخارج بمبادرة وقف العنف وتم تسليم المتهمين الذين نفذوا عملية "أديس أبابا". 

 

تفاصيل الجزء الثاني للبرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

محمد كروم قيادات الجماعة بالخارج مبادرة وقف العنف عمر عبدالرحمن سليم المتهمين عملية أديس أبابا

مواد متعلقة

قرن من الدماء.. الباحث فى الحركات الإسلامية محمد كروم: الإخوان سجدوا لله شكرًا بعد اغتيال فرج فودة لأنه «عدو الله»

محمد كروم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تكليف الزمر بقتل عادل إمام

محمد كروم لـ"الشاهد": الإخوان كفّروا الشيخ الشعراوى.. وحاولوا اغتيال عادل حمودة

محمد كروم يكشف لـ"الشاهد" سبب رفض الزمر اغتيال طنطاوى

محمد كروم يكشف لـ"الشاهد" كواليس قرار الجماعة الإسلامية باغتيال طنطاوى

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة في أفغانستان لاغتيال مبارك

طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك.. وهناك إيجابيات ظهرت خلال البطولة العربية

توقيف 2 من أفراد البحرية الأمريكية بتهم أمنية "خطيرة"

ريهام عبدالحكيم: مهرجان العلمين يعطي صورة جميلة لمصر ويضيف كثيرًا للفنانين

ركلة جزاء الأهلى وهدف المصرى الملغى: ماذا قال خبير التحكيم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى