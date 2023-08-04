محمد كروم لـ"الشاهد": كل قيادات الجماعة بالخارج رفضت مبادرة وقف العنف

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن كل قيادات الجماعة بالخارج رفضت مبادرة وقف العنف، في بدايتها.

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمر عبدالرحمن، وكان مسجونًا في أمريكا، كان من ضمن الناس الذين أنكروها في البداية وبعد وقت قصير قال إنه تارك الأمر للجماعة بالداخل لأنها أدرى بالأمر، وبعدها أيد المبادرة.

وأضاف أنه تم التواصل مع قيادات الخارج لتوصيل الصورة الصحيحة عن المبادرة وفي نهاية 1999 اقتنعت قيادات الخارج بمبادرة وقف العنف وتم تسليم المتهمين الذين نفذوا عملية "أديس أبابا".

تفاصيل الجزء الثاني للبرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.