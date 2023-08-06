الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: كراهية الأشخاص بدون أسباب تحرم صاحبها من دخول الجنة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يوجد غل في الدين، مؤكدًا أنه مرض ومستشرٍ بدليل قوله تعالى "وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا".

وأضاف، خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البعض يكره شخصًا بدون أي أسباب مؤكدًا أنه بسبب هذا الكراهية التي في القلب تفصل بينه وبين دخوله الجنة، وأنه حتى يدخل الجنة فيجب نزع واستئصال هذه الكراهية ومنها قوله تعالى "وَنـزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ".

 هذه الكراهية تكون من الشيطان

وأكد أن هذه الكراهية تكون من الشيطان، لأنها تكون بلا أسباب وأن سبب هذه الكراهية بسبب شائعة أو كلام الناس، ولهذا تحتاج لنزع الكراهية.

خالد الجندي الكراهية دخوله الجنة الدين كلام الناس نزع الكراهية
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