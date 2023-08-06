محمد صبحي يشارك في ندوة عن دور الفن في الارتقاء بالذوق العام والترابط الأسري

يشارك النجم محمد صبحى، في ندوة "دور الفن في الارتقاء بالذوق العام والترابط الأسري" في نادى الأهلى تحت إشراف لجنة المرأة وإشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية، يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة كمال حافظ، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ويدير الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.



ويعرض حاليًا النجم الكبير محمد صبحي أحدث مسرحياته "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد .

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا

أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.