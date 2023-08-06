إصلاح هبوط أرضى بشارع أحمد بدوى بشبرا مصر

لاحظ المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حى شبرا وناصر محمد سكرتير حى شبرا هبوط أرضي بشارع أحمد بدوى من قبل إدارة الطرق والمرافق ومرفق الصرف الصحي بحى شبرا.

وقام حي شبرا فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإصلاح الهبوط الأرضي، بمعاونة إدارة الطرق والمرافق ومرفق الصرف الصحي بحى شبرا.

وقام محمد عبد النعيم رئيس حى شبرا والأستاذ ناصر محمد، سكرتير حى شبرا بمتابعة أعمال مشروعات الرصف والتبليط ومشروعات الصرف الصحى طبقا للخطة الأستثمارية لعام المالى الحالى بحى شبرا، كما قام بمتابعة أعمال النظافة وتجريد الأرصفة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية والمخلفات والرتش من شارع أحمد حلمى حي شبرا لرفع كفاءة نظافة الشوارع.

وواصل رئيس حى شبرا وناصر محمد سكرتير حى شبرا بمتابعة أعمال النظافة وتجريد الأرصفة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية والمخلفات والرتش من شارع أحمد حلمى حي شبرا لرفع كفاءة نظافة الشوارع.

وتابع رئيس حي شبرا وناصر طلعت محمد سكرتير حى شبرا بمتابعة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لترشيد الطاقة الكهربائية وإطفاء الإعلانات المضيئة وغلق الورش فى المواعيد المحددة لها بحى شبرا.

362961204_664850849007626_1692539810660962081_n

365612961_664850985674279_7083047656019514163_n