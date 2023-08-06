الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح هبوط أرضى بشارع أحمد بدوى بشبرا مصر

إصلاح هبوط أرضي بحي
إصلاح هبوط أرضي بحي شبرا

لاحظ المهندس محمد عبد النعيم، رئيس حى شبرا وناصر محمد سكرتير حى شبرا هبوط أرضي بشارع أحمد بدوى من قبل إدارة الطرق والمرافق ومرفق الصرف الصحي بحى شبرا.

وقام حي شبرا فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإصلاح الهبوط الأرضي، بمعاونة إدارة الطرق والمرافق ومرفق الصرف الصحي بحى شبرا.

وقام محمد عبد النعيم رئيس حى شبرا والأستاذ ناصر محمد،  سكرتير حى شبرا بمتابعة أعمال مشروعات الرصف والتبليط ومشروعات الصرف الصحى طبقا للخطة الأستثمارية لعام المالى الحالى بحى شبرا، كما قام بمتابعة أعمال النظافة وتجريد الأرصفة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية والمخلفات والرتش من شارع أحمد حلمى حي شبرا لرفع كفاءة نظافة الشوارع.

وواصل رئيس حى شبرا وناصر محمد سكرتير حى شبرا بمتابعة أعمال النظافة وتجريد الأرصفة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية والمخلفات والرتش من شارع أحمد حلمى حي شبرا لرفع كفاءة نظافة الشوارع.

وتابع رئيس حي شبرا وناصر طلعت محمد سكرتير حى شبرا بمتابعة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لترشيد الطاقة الكهربائية وإطفاء الإعلانات المضيئة وغلق الورش فى المواعيد المحددة لها بحى شبرا.

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هبوط ارضي إدارة الطرق حي شبرا محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة
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