بعد تصدر "التسمم المائي" التريند..هل نشرب القليل من الماء أو الكثير منه؟

لاقت امرأة أمريكية حتفها بعدما تناولت لترين من الماء بشكل سريع ما أدى لتعرضها للتسمم المائي، وذلك ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن ما ينصح به الأطباء وخبراء التغذية باستمرار هو تناول المياه بكثرة.

وتعتبر المياه من الطرق السهلة والبسيطة لإعطاء الفائدة للجسد، حيث ينصح بها الجميع وتعتبر فائدة للبشرة والمعدة القلب مختلف أعضاء الجسم، ولكن سيطرت الحيرة على الكثير بعدمها توفت آشلي سمرز، صاحبة الـ 35 عاما أثناء تواجدها في إجازة مع أسرتها في بحيرة فريمان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتزامن مع تصدر التسمم المائي التريند، نقدم لكم من خلال هذه السطور هل شرب القليل جدًا من الماء أو الكثير منه الأكثر صحة بحسب موقع "hindustantimes":

يعتبر تسمم الماء من الأشياء الأقل شيوعًا، ولكن حدوثها أكثر خطورة على الحياة بسبب ظهوره أعراضها السريعة بسبب اختلالات الإلكتروليت الحرجة، ويحدث تسمم الماء أو الإفراط في الماء عندما يستهلك الفرد كمية زائدة من المياه، مما يؤدي إلى تخفيف الإلكتروليتات الأساسية في مجرى الدم، كما يؤدي عدم التوازن هذا إلى تعطيل التوازن الدقيق للجسم، مما يؤدي إلى تأثيرات ضارة مختلفة.

و تشمل الأعراض الخفيفة عند الإصابة: "الصداع والغثيان والارتباك"، والتي يمكن أن تتفاقم إلى مظاهر أكثر شدة مثل القيء والنوبات وحتى الغيبوبة في الحالات القصوى.

الجفاف بسبب قلة تناول المياه:

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يأخذ، مما يؤدي إلى عدم كفاية الماء لدعم وظائف الجسم الطبيعية، و يمكن أن ينتج الجفاف عن عوامل مثل التعرق المفرط أو الإسهال أو القيء أو عدم كفاية تناول السوائل.

وتشمل الأعراض الأولية للجفاف" العطش وجفاف الفم والدوخة والتعب"، والتي يمكن أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة بما في ذلك فشل الأعضاء إذا تم تركه دون علاج.

قلة تناول المياه وكثرة تناول المياه.. أيهما أكثر ضررًا:

يمكن أن يكون كل من تسمم الماء والجفاف أمرين خطرين، ولكن تختلف شدتهما واحتمالية الوفاة بناءً على مدى الاختلال، حيث يمكن أن يتسبب الجفاف الشديد في اختلال توازن الكهارل والفشل الكلوي ومضاعفات أخرى تهدد الحياة، كما إنه يشكل خطرًا كبيرًا، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة مثل الرضع وكبار السن والأفراد المصابين بأمراض مزمنة.

وتسمم المائي يمكن أن يكون أكثر خطورة على الحياة بسبب ظهوره السريع لاختلالات الإلكتروليت الحرجة، فعندما تنخفض مستويات الإلكتروليت بشكل خطير يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الأعضاء وتورم الدماغ، مما يؤدي إلى غيبوبة وفي النهاية يتسبب في الموت، وخاصة الرياضيون،

وبذلك يكون الحفاف أقل ضررًا بسبب عدم السرعة في التعرض للوفاة على علي عكس تناول الكثير من المياه، ولكن يجب الإعتدال في الأمر.