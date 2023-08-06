الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يقرر نقل محكمة الأسرة بطهطا لمقرها الجديد

المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بنقل مقر مأمورية طهطا الكلية ومحكمة طهطا الجزئية ومحكمة أسرة طهطا إلى المقر الجديد الكائن بندر طهطا- شارع بورسعيد- بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى، وذلك بدلًا من المقر الحالي الكائن مبنى مجمع محاكم طهطا- شارع مجمع محاكم طهطا- بندر طهطا- محافظة سوهاج، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

جاء ذلك بناءً على قرار رقم 4381 لسنة 2023 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية.

المحاكم الجزئية - شارع بورسعيد طهطا فتيات طهطا الإعدادى الثانوى الأزهرى
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