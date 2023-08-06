الأهلي السعودي يقترب من ضم "روجير إيبانيز" مدافع روما

يسعى نادي أهلي جدة السعودي لإبرام صفقة دفاعية من صفوف فريق روما الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

أهلي جدة يستهدف ضم روجير إيبانيز مدافع روما

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أهلي جدة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع روما الإيطالي، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، بأن مسئولي أهلي جدة توصلوا لاتفاق شفهي مع روجير إيبانيز بشأن الشروط الشخصية في بنود العقد.

وأكد الصحفي "رومانو" عبر حسابه على "تويتر"، أن العقد جاهز ويتبقى التوقيع فقط لإتمام صفقة انتقال روجير إيبانيز إلى الدوري السعودي.

وأشار الصحفي "رومانو"، إلى أن روجير إيبانيز قد يخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن روما لم يحسم مصير لاعبه بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح "فابريزيو رومانو"، أن هناك مفاوضات جارية بين ناديي أهلي جدة وروما، وسيكون هناك اجتماع أيضًا، مساء اليوم الأحد، لدراسة صيغة العقد وحسم صفقة روجير إيبانيز.

يذكر أن فريق أهلي جدة قد أبرم عدة صفقات قوية في الصيف الحالي، وعلى رأسها النجم الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدواردو ميندي، بالإضافة إلى آلان سان ماكسيمين.