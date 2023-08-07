في شهر التوعية الخاص به.. كل ما تريد معرفته عن المرض المناعي "الصدفية"

يعد أغسطس هو شهر التوعية بمرض الصدفية، ذلك المرض الذي يصيب الأشخاص ويؤثر عليهم بشكل سلبي، ويهدف الشهر للتوعية وتقديم الدعم للمتضررين، وإعطائهم منظور مختلف عنه، والتوعية حول أنه ليس من الأمراض المعدية.

وبالتزامن مع شهر التوعية بمرض الصدفية، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن الصدفية بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

قال بدران، إن الصدفية تعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية، التي تحدث داخل جسم المريض ولا يظهر منها على سطح الجلد سوى البقع السميكة المتقشرة بسبب خلل في جهاز المناعة، وتعتبر من الأمراض الجلدية التي تسبب طفحًا جلديًا وبقعًا قشرية تظهر غالبًا على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس وتكون مثيرة للحكة.

وتابع أن للصدفية عدة أنواع وهي صدفية الطبقات، صدفية التهاب المفاصل، صدفية الأظافر، صدفية الثنيات أو الصدفية العكسية، الصدفية القـطـروية، الصدفيّة البثرية، الصدفية المحمرة للجلد.

كما يمكن التعرف على أعراض الصدفية التي تختلف من شخص لأخر، ولكنها تجتمع على:

-ظهور نقاط صغيرة مغطاة بالقشور.

-طبقات حمراء على الجلد تكسوها قشور فضية اللون.

-ظهور جلد جاف ومتصدّع ونازف أحيانًا

-الشعور بحكة وحرقة أو ألم.

-ظهور أظافر سميكة أو مليئة بالندوب.

-تورم وتيبس في المفاصل.

طرق الوقاية من مرض الصدفية:

يمكن الوقابة من الصدفية وأثارها الجانبية من خلال استخدم المستحضرات المرطبة، ثم الاعتناء بالبشرة وفروة رأسك.

تجنب التواجد في الطقس الجاف البارد، وكذلك تجنب الخدوش والجروح والنتوءات والالتهابات، كمان يمكن الوقاية من خلال المواظبة على التعرض لأشعة الشمس ولكن لفترات قصيرة.

وأكد أن علاج الصدفية يكون عن طريق الأدوية الموضعية، العلاج الضوئي، وكذلك الأدوية المقوية للجهاز المناعي التي يصفها الطبيب للمريض وتحد من الأعراض للصدفية.