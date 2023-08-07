الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في شهر التوعية الخاص به.. كل ما تريد معرفته عن المرض المناعي "الصدفية"

الصدفية
الصدفية

يعد أغسطس هو شهر التوعية بمرض الصدفية، ذلك المرض الذي يصيب الأشخاص ويؤثر عليهم بشكل سلبي، ويهدف الشهر للتوعية وتقديم الدعم للمتضررين، وإعطائهم منظور مختلف عنه، والتوعية حول أنه ليس من الأمراض المعدية.

 

وبالتزامن مع شهر التوعية بمرض الصدفية، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن الصدفية بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

 

قال بدران، إن الصدفية تعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية، التي تحدث داخل جسم المريض ولا يظهر منها على سطح الجلد سوى البقع السميكة المتقشرة بسبب خلل في جهاز المناعة، وتعتبر من الأمراض الجلدية التي تسبب طفحًا جلديًا وبقعًا قشرية تظهر غالبًا على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس وتكون مثيرة للحكة.

 

وتابع أن للصدفية عدة أنواع وهي صدفية الطبقات، صدفية التهاب المفاصل، صدفية الأظافر، صدفية الثنيات أو الصدفية العكسية، الصدفية القـطـروية، الصدفيّة البثرية، الصدفية المحمرة للجلد.

 

كما يمكن التعرف على أعراض الصدفية التي تختلف من شخص لأخر، ولكنها تجتمع على:

 

-ظهور نقاط صغيرة مغطاة بالقشور.

-طبقات حمراء على الجلد تكسوها قشور فضية اللون.

-ظهور جلد جاف ومتصدّع ونازف أحيانًا

-الشعور بحكة وحرقة أو ألم.

-ظهور أظافر سميكة أو مليئة بالندوب.

-تورم وتيبس في المفاصل.

 

طرق الوقاية من مرض الصدفية:

يمكن الوقابة من الصدفية وأثارها الجانبية من خلال استخدم المستحضرات المرطبة، ثم الاعتناء بالبشرة وفروة رأسك.

تجنب التواجد في الطقس الجاف البارد، وكذلك تجنب الخدوش والجروح والنتوءات والالتهابات، كمان يمكن الوقاية من خلال المواظبة على التعرض لأشعة الشمس ولكن لفترات قصيرة.

 

وأكد أن علاج الصدفية يكون عن طريق الأدوية الموضعية، العلاج الضوئي، وكذلك الأدوية المقوية للجهاز المناعي التي يصفها الطبيب للمريض وتحد من الأعراض للصدفية.

شهر التوعية مرض الصدفية الصدفية الجمعية المصرية للحساسية أمراض المناعة الذاتية صدفية الطبقات
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية