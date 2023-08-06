الأنبا عمانوئيل يترأس المهرجان الرياضي الإيبارشي الثاني للشباب

الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس المهرجان الرياضي الإيبارشي الثاني للشباب.

جاء ذلك بتنظيم من لجنة الشباب الإيبارشي، بقيادة الأب يوحنا معطي، حيث بدأ اليوم بالصلاة مع راعي الإيبارشية، ثم بدأت الألعاب الرياضية المتنوعة.

وفي الختام، قام الأب يوحنا، بتقديم الميداليات التذكارية، وكأس البطولة للفائزين، علمًا بأن اليوم شهد حضور سبعين شابًا، من عدة كنائس.

"بيت على الصخر".. الأنبا عمانوئيل يترأس مؤتمر الأسرة الإيبارشي بالغردقة

تحت شعار "بيت على الصخر"، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الأسرة الإيبارشي، بالغردقة.

وقامت اللجنة الإيبارشية، القائمة على خدمة الأسرة، بقيادة الأب بولس فاروق بإعداد على المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

بدأ المؤتمر بكلمة راعي الإيبارشية حول "دور الأسرة بالكنيسة"، مؤكدًا أن الأسرة هي بمثابة كنيسة صغيرة، كما شدد على أهمية المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري للأسر بالرعايا، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الأسرة الإيبارشي من اهتمام بخدمة الأسرة.

تضمن المؤتمر لقاءات تكوينية عدة، وورش العمل حول "الحكمة والمعرفة والفهم"، مع الدكتور هاني شفيق، استشاري التنمية، وإدارة المؤسسات. واحتوى المؤتمر أيضًا على العديد من الفقرات المتنوعة، والجولات السياحية، بمدينة الغردقة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور ما يزيد عن ستين أسرة.