أهلى جدة يتقدم بعرض رسمى لضم نجم وسط نابولى

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات رسمية مع نظيره نابولي الإيطالي، لضم لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي لضمه هذا الصيف.

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا لنظيره نابولي لضم زيلينسكي.

وأضاف أن المفاوضات حاليًا جارية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2024.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦



Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

ويريد أهلي جدة إنهاء الصفقة في أسرع وقت، حيث أشار رومانو إلى أنه وضع البديل المحتمل حال فشل ضم زيلينسكي وهو ماركوس يورنتي لاعب أتلتيكو مدريد.

واقترب أهلي جدة من حسم صفقة الإيفواي فرانك كيسيه من صفوف برشلونة الإسباني مقابل 20 مليون يورو.