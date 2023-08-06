الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى جدة يتقدم بعرض رسمى لضم نجم وسط نابولى

زيلينسكي
زيلينسكي

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات رسمية مع نظيره نابولي الإيطالي، لضم لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي لضمه هذا الصيف.   

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه بـ"تويتر"، إن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا لنظيره نابولي لضم زيلينسكي.

وأضاف أن المفاوضات حاليًا جارية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف 2024.    

ويريد أهلي جدة إنهاء الصفقة في أسرع وقت، حيث أشار رومانو إلى أنه وضع البديل المحتمل حال فشل ضم زيلينسكي وهو ماركوس يورنتي لاعب أتلتيكو مدريد.

واقترب أهلي جدة من حسم صفقة الإيفواي فرانك كيسيه من صفوف برشلونة الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

أهلي جدة السعودي هلي جدة نابولى بيوتر زيلينسكي زيلينسكي
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