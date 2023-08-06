الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حِمل مسائى اليوم الأحد 35 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حِمل مسائي، اليوم الأحد، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في نهار اليوم  الأحد 6 أغسطس 2023.

 

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحِمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأحد  يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات.
 

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحِمل الأدنى بلغ أمس السبت نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحِمل، ظهر اليوم الأحد، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأحد" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

 

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

-إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

-فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.


-فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

-استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء حماية المستهلك درجة الحرارة مرفق الكهرباء الكهرباء
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