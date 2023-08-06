الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالرقم القومي| نتيجة وظائف شركة مياه سوهاج 2023

وظائف
وظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022، وذلك بعد استلام نتيجه تظلمات اختبارات الحاسب الآلي من جامعة سوهاج بتاريخ 31 يوليو 2023 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الاختبارات العملية تم اعدادها وتصحيحها بواسطة اساتذة ومتخصصين فى مجال الوظائف المعلن عنها وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

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رابط نتيجة وظائف شركة مياه سوهاج 2023

وأشار اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية أنه يمكن التعرف على النتيجة الاختبارات العملية من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg  والبحث بالرقم القومى لوظائف كيميائى و أخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وامين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفنى معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب أمن.

 وظائف شركة مياه سوهاج 2023

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية ان اختبارات الحاسب الالى أجريت بجامعة سوهاج لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن كما اجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائى وفنى معمل اخصائى سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى و عامل وانه سيتم خلال الفترة القادمة إعلان موعد المقابلات لجميع الوظائف المعلن عنها.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن العمل من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 بنظام الاونلاين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يقوم كل قطاع بديوان عام الشركة بتشكيل غرفة عمليات داخل مقر واحد فقط لمتابعة كافة الاعمال مع العاملين الذين يقومون بأعمالهم اونلاين مع غلق مصادر الكهرباء والاعتماد على الاضاءة الطبيعية كما تغلق كافة المقرات الادارية بجميع الافرع يومى السبت والاحد 5 و 6 أغسطس الجارى ويقوم رئيس الفرع ومعاونيه بالعمل من داخل المحطات السطحية.


واكد رئيس مياه سوهاج أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والخط الساخن 125 والورش والتأمين الفنى والحملات الميكانيكية وأفراد الأمن والمحصلين وجميع ممثلي الشئون التجارية يعملون طوال ايام الاسبوع وان مراكز خدمة العملاء تغلق يوم السبت وتعمل يوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى بكامل طاقتها لاستقبال كافة طلبات العملاء.

وأشار المهندس اشرف على عبد الرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى انه تم اطلاق حزمة من الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والتى تتمثل فى الاقتصاد فى الإضاءة والاعتماد على الاضاءة الطبيعية اوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وذلك داخل المبانى الادارية وضبط درجة حرارة اجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية مع عدم تشغيل اللوحات التعريفية للمحطات والمبانى الادارية ومنع ترك اى لمبات او اجهزة كهربائية بعد انتهاء العمل وتطبيق تعليمات التشغيل الامثل لوحدات الرفع والاقتصاد فى تشغيل وحدات الغسيل ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة والتاكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة مع تشكيل لجان للمرور على جميع مواقع الشركة للتاكد من تطبيق جميع تعليمات ترشيد الطاقة.

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