السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات المرشحين لشغل وظائف الهيئة المعاونة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد صباح اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لجان اختبارات المرشحين لشغل الوظائف الهيئة المعاونة بجامعة المنصورة الجديدة.

حيث قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها، وبعد فرز استبعاد الأوراق الغير مطابقة لشروط وضوابط الإعلان، تم التواصل على البريد الالكتروني المسجل من قبل كل متقدم لتحديد المرحلة التالية التي استهلت اليوم باختبارات اللغة الإنجليزية واختبارات مهارات الحاسب لمن لم يقدم شهادات بالمستوى المطلوب في إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ومن ثم تتبعها المقابلة الشخصية لمن ستنطبق عليهم الشروط ولمن سيجتاز الاختبارات المقررة .

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الهيئة المعاونة يتم من خلال لجان الاختبارات ولجان لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.

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الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة الوظائف
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