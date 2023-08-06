الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظائف البترول بشركة «عجيبة» (مستند)

وظائف
وظائف

ينتهي اليوم، التقديم علي وظائف مهندس الصحة والسلامة والبيئة ومهندس السلامة لعمليات الحفر، وفني أجهزة وسائق لـ شركة «عجيبة للبترول» إحدى شركات قطاع البترول المصري. 

آخر موعد للتقديم على وظائف البترول بشركة «عجيبة».. مستند 

وكشف بيان الشركة، أن التقديم عن طريق البريد الإلكتروني للشركة، ولم تحدد الشركة في بيانها إلى العدد المطلوب في جميع التخصصات، فيما طالبت بعدة شروط في كل وظيفة، منها من يتقدم لوظيفة سائق أن يكون حاملا لرخصة القيادة المهنية درجة أولى، وأن لا يزيد عمره عن 35 عاما.

وأوضحت الشركة، أن على المتقدم ألا يرسل طلبات لأكثر من تخصص، على أن يكون لكل تخصص اختبار حال الموافقة على السيرة الذاتية المرسلة من طالب الوظيفة.

والوظائف التي اعلنت عنها الشركة هي 

  1. مهندسين صحة وسلامة ، مهندسين سلامة لعمليات الحفر
  2. فني توربينات
  3. فني أجهزة
  4. سائق
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