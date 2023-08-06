السجن 3 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز ساقلتة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.