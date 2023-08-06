شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

اشترط الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، للموافقة على رحيله عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، الحصول على راتبه السنوي كاملًا. وكشف مصدر مسئول أن أندية فاركو وزد وفيوتشر دخلت في مفاوضات مع الأهلي لاستعارة اللاعب الجزائري بعد التعاقد مع المغربي رضا سليم لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأضاف المصدر أن قندوسي اشترط الحصول على عقده الذي يتقاضاه من الأهلي، والبالغ 550 ألف دولار في الموسم، للموافقة على أي عرض مصري في الميركاتو الصيفي. وأشار المصدر إلى أن اللاعب يقترب من نادي فاركو بعد التوصل إلى اتفاق حول توفير سكن وسيارة بجانب العقد السنوي.

وأوضح المصدر أن قندوسي رفض العودة إلى الجزائرنظرًا لضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعبون، والذي لا يتخطى 200 ألف دولار في الموسم.

في المقابل، حرص المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، على عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال الساعات الأخيرة قبل سفره في زيارة تستغرق 18 يومًا، قبل العودة للقاهرة لبدء فترة الإعداد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للموسم الجديد، ومنح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أسابيع عقب نهاية الموسم والفوز على المصري والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

وسلَّم المدير الفني للأهلي الخطيب موقفه النهائي من صفقات فترة الانتقالات الصيفية، واللاعبين الذين يرغب في خروجهم للإعارة لمدة موسم، بعد تقييمهم طوال الفترة الماضية.