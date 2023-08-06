أعلنت اللجنة المنظمة لاسبوع شباب الجامعات المصرية 2023 ، جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة للمشاركة فيه وأن عدد المشاركين في الاسبوع للنشاط الرياضي عددهم ٦٨ مشارك .

الاعداد المشاركه في النشاط الرياضي :

-خماسيات كرة قدم يشارك فيه ٨ طلبه و١ مدرب

- ألعاب القوي يشارك فيه 6 طلبه و6 طالبات و1 مدري و 1 اداري.

- تنس طاولة يشارك فيه 2طلبه و2 طالبات.

- كرة اليد يشارك فيه 10طلبه و١ مدرب و١

- كرة السلة يشارك فيه 8 طالبات و 1 مدرب

- كرة طائرة يشارك فيه ٨ طلبة و٨ طالبات و٢ مدرب و١ إداري.

وجاءت الشروط العامة للنشاط الرياضي:



1 -يشترك في الأسبوع طلاب الجامعات الحكومية المصرية .

2 -لا يسمح لطلاب الدراسات العليا المشاركة في الألعاب .

3 -تقام البطولة طبقاً للجداول والمواعيد المعلن عنها .

4 -يسمح للطالب الاشتراك في لعبة جماعية ولعبة فردية .

5 -تشترك كل جامعة بفريق واحد في الألعاب التي ستنظم في الأسبوع .

6 -تشترك كل جامعة بالأعداد الموضحة قرين كل لعبة في الجدول.

7 -لا يتم تنظيم لعبه معلن عنها سواء جماعية أو فردية إلا في حالة اشتراك ثلث الجامعات على

الأقل او خمس جامعات على الاقل .

8 -تطبق القوانين الدولية للهواة في فعاليات الأسبوع فيما عدا ما تنص علية الشروط الخاصة بكل لعبة

9 -تقام بطولة الألعاب الجماعية بنظام المجموعات في الأدوار الأولى ثم بخروج المغلوب في

الأدوار النهائية ) دور الثمانية.