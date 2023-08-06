الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة للمشاركة فيه

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

 

أعلنت اللجنة المنظمة لاسبوع شباب الجامعات المصرية 2023 ، جدول النشاط الرياضي بأسبوع شباب الجامعات والشروط العامة للمشاركة فيه وأن عدد المشاركين في الاسبوع للنشاط الرياضي عددهم ٦٨ مشارك .

الاعداد المشاركه في النشاط الرياضي :

-خماسيات كرة قدم يشارك فيه ٨ طلبه و١ مدرب 

- ألعاب القوي يشارك فيه 6 طلبه و6 طالبات و1 مدري و 1 اداري.

- تنس طاولة يشارك فيه 2طلبه و2 طالبات.

- كرة اليد يشارك فيه 10طلبه و١ مدرب و١

- كرة السلة يشارك فيه 8 طالبات و 1 مدرب

- كرة طائرة يشارك فيه ٨ طلبة و٨ طالبات و٢ مدرب و١ إداري.

وجاءت الشروط العامة للنشاط الرياضي:
 

1 -يشترك في الأسبوع طلاب الجامعات الحكومية المصرية .

2 -لا يسمح لطلاب الدراسات العليا المشاركة في الألعاب .

3 -تقام البطولة طبقاً للجداول والمواعيد المعلن عنها .

4 -يسمح للطالب الاشتراك في لعبة جماعية ولعبة فردية .

5 -تشترك كل جامعة بفريق واحد في الألعاب التي ستنظم في الأسبوع .

6 -تشترك كل جامعة بالأعداد الموضحة قرين كل لعبة في الجدول.

7 -لا يتم تنظيم لعبه معلن عنها سواء جماعية أو فردية إلا في حالة اشتراك ثلث الجامعات على

الأقل او خمس جامعات على الاقل .

8 -تطبق القوانين الدولية للهواة في فعاليات الأسبوع فيما عدا ما تنص علية الشروط الخاصة بكل لعبة

9 -تقام بطولة الألعاب الجماعية بنظام المجموعات في الأدوار الأولى ثم بخروج المغلوب في

الأدوار النهائية ) دور الثمانية.

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